Un mezzo ha perso della sostanza oleosa sull'asfalto e la polizia locale sta intervenendo per risolvere l'imponente criticità.

Gli agenti hanno infatti chiuso la corsia lato levante in direzione della Rocca di Legino da Via Pirandello nella zona della galleria della stazione, Largo Tissoni, Via Tissoni fino a Via alla Rocca.

"I nostri operatori stanno coordinando le operazioni di bonifica del tratto viario e deviando il traffico" dicono dalla polizia locale.