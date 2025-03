Savona Capitale della Cultura, "Possibile": "Lavoro svolto una base di crescita"

Il coordinamento savonese del partito "Possibile" vuole esprimere “i complimenti all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno lavorato per la candidatura della nostra città come Capitale della cultura 2027, anche se alla fine non è stata proclamata vincitrice”.

Gli esponenti del partito lo fanno attraverso una nota dove si dicono “convinti che il lavoro svolto sia la base per una crescita che veda un progredire della nostra comunità cittadina” e rinnovano “impegno e appoggio come 'Possibile Savona' nel lavoro dell’Amministrazione comunale, per i progetti che si stanno portando avanti, nella speranza di costruire insieme le strade che portino a risolvere alcuni problemi ancora in essere per costruire una città migliore a misura di ogni cittadino”.