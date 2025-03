Varazze e Celle piangono la scomparsa di Vittorio Damele all'età di 84 anni.

Storico albergatore, è stato per anni titolare dell'hotel Gioiello in via Lagorio.

La famiglia è particolarmente conosciuta e stimata nel comune cellese dove svolgevano anche il mestiere di pescatori.

Il funerale verrà celebrato questa mattina alle 11.00 nella chiesa di San Domenico a Varazze.