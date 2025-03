I 4 Real tornano dopo 10 anni: fuori ora "Lost and Found"

Dopo un decennio di silenzio discografico, i 4 Real sono tornati. L’8 marzo 2025 è uscito su tutte le piattaforme digitali "Lost and Found", il nuovo album della band punk/rock della Val Maremola.

Registrato sotto la guida del produttore Andrea Torretta, "Lost and Found" - spiegano dalla band - è il titolo da noi scelto per rappresentare al meglio la nostra esperienza, sia dal punto di vista musicale che di vita. Un mix di brani e di suoni che differenzia ogni singola canzone ma sempre con la nostra impronta punk/rock... Ascoltare per credere!".

Nati nel gennaio 2008 a Tovo San Giacomo, i 4 Real affondano le radici nel punk/rock californiano degli anni ‘90 e 2000. La formazione vede Nicolò Centino (voce e chitarra), Nicholas Dellepiane (batteria), Maurizio Sanna (basso) e David Dellepiane (chitarra).

Dopo un primo anno trascorso tra prove e sperimentazioni in un garage, il gruppo si è spostato al "Mulino degli Artisti", luogo che è diventato il cuore pulsante della loro creatività musicale nella vallata tovese. Il debutto discografico arriva nel 2012 con l’EP "It’s Not Over", seguito nel 2015 dal primo album "M.I.L.F.", prodotto da Alessandro Mazzitelli. Da allora, la band non ha mai smesso di suonare, portando la propria energia nei live lungo tutta la riviera ligure.

"Ringraziamo di cuore tutti gli amici e i fan che ci supportano da tanti anni. Per essere sempre aggiornati, seguite i nostri canali social. Stay rock!", concludono i 4 Real.