Il caro affitti e bollette non spaventa l'apertura di nuove attività: a Savona su la serranda per una barberia e una sartoria

Il problema del caro degli affitti e delle bollette continua ad essere una spada di Damocle più che insostenibile soprattutto per le attività commerciali e in molti nel savonese hanno dovuto abbassare la testa e decidere di tirare giù la saracinesca soprattutto in centro a Savona.

C'è però ancora chi prova a fare impresa andando controcorrente.

Lo scorso 4 marzo ha aperto in via Servettaz, zona Oltreletimbro, una nuova attività. Una barberia parruccheria gestita dalla savonese Donatella Carta, che dopo aver lavorato sempre nello stesso campo nella bottega nel centro commerciale "Il Gabbiano" ha deciso di mettersi in proprio dando il via a questa nuova avventura.

"La voglia di aprire, di avere il mio negozio c'e sempre stata. Ho visto il cartello affittasi e ho deciso di provarci. La burocrazia è tremenda e per poter aprire ti fanno passare la voglia, però ora sono partita e c'è già un bel riscontro" spiega la neo titolare barbiera e parrucchiera.

Ieri invece ha tirato su la saracinesca la sartoria "Alba Art" a Legino in via Gio Batta Cuneo gestita da Albana Mandri. All'inaugurazione erano presenti il vicesindaco Elisa Di Padova e il consigliere comunale Roberto Besio.

Due mestieri storici e particolari, vere e proprie arti, quindi che rivedono la luce in un momento non semplice per l'imprenditoria e il commercio.