Il Catalogo dell'Arte Moderna ad Alassio tra immagini, ispirazioni e suggestioni: il 21 marzo la presentazione del numero 60

Venerdì 21 marzo alle ore 18, nell'ambito dell'iniziativa “Alassio di Venerdì” promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, l'Auditorium della Biblioteca Civica Renzo Deaglio in Piazza Airaldi e Durante 7 ospiterà l'evento “Il Catalogo dell'Arte Moderna ad Alassio tra immagini, ispirazioni e suggestioni", a cura degli architetti e giornalisti Fabio Fidone e Ivana Vio.

L'evento prevede la presentazione del Catalogo dell'Arte Moderna - CAM n. 60, Editoriale Giorgio Mondadori, in un contesto che esplora l'evoluzione dell'immagine da soggetto a oggetto di interpretazione artistica. Attraverso le suggestioni dell'ambiente e l'analisi delle opere di artisti ispirati dalle bellezze di Alassio, si traccerà un percorso che spazia dalla letteratura alla pittura e alla fotografia.

La conferenza affronterà le nuove frontiere tecniche e filosofiche della fotografia, con un focus particolare sulla fotografia immersiva a 360°. Si ripercorrerà la storia della fotografia, dalle sue origini alla rivoluzione digitale, evidenziando come la tecnologia abbia trasformato il modo in cui percepiamo e rappresentiamo la realtà.

Interverranno Carlo Motta (responsabile editoriale CAM), Massimo Pujia (responsabile commerciale CAM), Alessandro Scarpati (geologo, titolare Galleria Artender, Alassio) e Fabio Fidone (architetto, fotografo e giornalista)

Durante l'evento, con ingresso libero, saranno proiettati video e slide di approfondimento sugli argomenti trattati.

“L'evento – spiegano gli organizzatori - è un'occasione unica per riflettere sul ruolo dell'immagine nell'arte contemporanea e per scoprire come Alassio abbia ispirato artisti di diverse discipline nel corso della storia”.

Il consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio, Mariacristina Boeri, dichiara: “ll Catalogo dell'Arte Moderna Mondadori rappresenta un punto di riferimento di eccezionale rilevanza per il panorama artistico italiano e ci fa dunque moltissimo piacere che la nostra Biblioteca Civica sia stata scelta come cornice di questa presentazione così prestigiosa, orgogliosi dell'ispirazione che la nostra città, che ha da sempre un forte legame con l'arte e la cultura, continua a offrire ad artisti e creativi”.