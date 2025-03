Cairo, il Comune celebra la Giornata mondiale della Poesia con le letture dedicate alla "Piccola biografia di periferie" della giornalista Linda Miante

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, venerdì 21 marzo 2025 alle ore 18, il Comune di Cairo Montenotte presenta un evento dedicato alla poesia alla Biblioteca Civica “F.C. Rossi”, a Palazzo Scarampi. Ospite dell’incontro sarà la giornalista e autrice Linda Miante, che presenterà la sua raccolta “Piccola biografia di periferie” dialogando con Barbara Gagliardo e con letture a cura di Eleonora Demarziani.

L’opera, pubblicata da De Ferrari Editore a fine 2024 e giunta alla sua prima ristampa, è una raccolta che diventa anche manifesto poetico proponendosi come disvelamento delle periferie – urbane e interiori – esplorando il contrasto tra luce e ombra, sogno e realtà, solitudine e moltitudine. Divisa in tre sezioni (Sentieri liminali, Ordalìa, Lux orta est iusto), la raccolta restituisce un’immagine multiforme della città come luogo di inganno e sopravvivenza, dove le aspirazioni si scontrano con la cruda realtà.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Cairo Montenotte come “Città che legge”, ribadendo l’impegno della città nella promozione della cultura libraria.

Marzo, oltre a essere il mese dedicato alla poesia e alla lettura, è anche un momento dedicato alla rappresentazione di modelli femminili positivi: la voce di Linda Miante scelta per il ciclo di incontri nella Biblioteca di Cairo Montenotte, si inserisce in questo contesto con una poesia che diventa atto di resistenza e ricerca di un altrove possibile.

L’evento è a ingresso libero.