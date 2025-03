Carcare, arriva il Maggiordomo di Quartiere per supportare i cittadini nelle incombenze quotidiane

Il Maggiordomo di Quartiere, servizio attivo a Cairo Montenotte, è ora disponibile anche nel comune di Carcare.

Questo progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo dalla Regione Liguria e gestito su tutto il territorio regionale in collaborazione con una rete di Enti del Terzo Settore, offre supporto gratuito ad anziani e cittadini in generale nelle incombenze quotidiane: dal ritiro di ricette e medicinali alla spesa, dall’aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative al pagamento di bollettini, dal supporto per piccole manutenzioni non specializzate alle informazioni sui servizi del territorio e sulla vita di quartiere.

Attivo da novembre 2023 in tutta la Regione, ha sede nel comune di Cairo, in via F.lli Francia n. 14. Fino alla scadenza del progetto, prevista per il 31 agosto, le attività dello sportello di Cairo Montenotte saranno estese anche a Carcare, con la presenza del Maggiordomo, reperibile al numero di telefono 340 3754764 o all’indirizzo e-mail cairo@maggiordomodiquartiere.it, ogni martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 13.