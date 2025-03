Fiori in Cucina: un corso per scoprire come utilizzare petali e corolle in cucina ad Albenga il prossimo 25 marzo

Albenga si prepara a ospitare un entusiasmante week-end di aprile dedicato all’arte di utilizzare i fiori in cucina. Questa iniziativa rappresenta un'occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire e apprendere le tecniche per incorporare i fiori nei propri piatti.

L’uso dei fiori nelle preparazioni culinarie ha ormai trovato spazio nelle cucine dei migliori ristoranti e rappresenta anche un affascinante ritorno alle radici della cucina contadina, quando i fiori erano parte integrante della dieta quotidiana. I fiori in cucina non sono solo un elemento decorativo, ma un vero proprio ingrediente. Utilizzare i fiori come ingredienti richiede competenza e sensibilità, ed è per questo fondamentale che gli aspiranti chef e i ristoratori si approccino a questa materia con la giusta preparazione. L'improvvisazione in questo ambito è da evitare: ogni fiore porta con sé un profilo di sapore, che deve essere ben compreso per essere utilizzato al meglio.

Per questo motivo martedì 25 marzo, presso l’Oratorio San Carlo, si terrà un corso rivolto sia a chef professionisti che a appassionati di cucina. Durante l'incontro, gli esperti guideranno i partecipanti nel riconoscere i fiori non solo per la loro estetica, ma soprattutto per il loro sapore e il loro potenziale come ingredienti in originali e deliziosi abbinamenti. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire in dettaglio i principali fiori edibili, valutare le loro caratteristiche organolettiche e partecipare a una degustazione pratica di varie tipologie di fiori, per apprendere quali sapori possano arricchire i loro piatti.

A condurre il corso saranno Claudio Porchia, giornalista e presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, che porterà la sua esperienza e passione per la cucina, affiancato da Silvia Parodi, rappresentante delle aziende Raverabio e Tastee.it.

Spiega l’assessore al Turismo Camilla Vio: “La prossima edizione di “Fiordalbenga” che si svolgerà dal 12 aprile al 4 maggio 2025, ospiterà nel weekend del 26 e 27 aprile il “Festival nazionale della cucina con i fiori. L’iniziativa mira a valorizzare l’uso dei fiori in cucina, stimolando la creatività e la sperimentazione e costituisce un’importante vetrina per le aziende locali che si occupano della coltivazione e della trasformazione dei fiori edibili e per i ristoratori che li introdurranno nelle loro ricette. Nel programma che stiamo curando, metteremo in risalto le realtà della ristorazione che, durante il weekend del 26 e 27 aprile, offriranno piatti contenenti fiori edibili come ingredienti principali e non solo come guarnizioni. Per un maggiore coinvolgimento di chef e ristoratori, abbiamo organizzato l’incontro propedeutico, a ingresso libero, per martedì 25 marzo p.v., alle ore 15, presso l’Auditorium San Carlo di via Roma, per offrire ai partecipanti l’opportunità di approfondire l’universo dei fiori edibili e di scoprire come questi possano trasformare un piatto tradizionale in un’esperienza gastronomica unica. A tutti i partecipanti sarà distribuita una selezione di fiori edibili e prodotti trasformati in modo da poter saggiare il loro utilizzo in cucina”

Le adesioni possono essere inviate entro il 22 marzo p.v. alla mail: turismo@comune.albenga.sv.it o telefonando al tel. 0182 562244/261