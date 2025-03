Pietra Ligure entra nel progetto ANSC: svolta digitale per i servizi anagrafici

L’istituzione dell’ANSC ha dato vita a una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i Comuni italiani, che consente di gestire digitalmente operazioni fondamentali come iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, conservazione e comunicazione degli atti nei registri dello stato civile. Questo significa che eventi cruciali come nascite, cittadinanze, matrimoni, divorzi e decessi saranno gestiti con un sistema moderno, sicuro ed efficiente.

L'adozione di ANSC rappresenta l’ultimo passo di un lungo percorso di innovazione tecnologica per i servizi anagrafici italiani. Un cammino iniziato proprio a Pietra Ligure il 18 marzo 1988, quando venne emesso il primo certificato anagrafico tramite computer, un dispositivo con appena 1Mb di memoria, espandibile a 2Mb. All'epoca, lo Stato non era pronto a una trasformazione digitale omogenea, e ogni Comune dovette organizzarsi autonomamente. Solo dopo decenni di evoluzione tecnologica si è giunti alla creazione di strumenti digitali unificati come l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), l’abolizione del fascicolo elettorale cartaceo nel 2015 e l’introduzione della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Grazie ad ANSC, Pietra Ligure – come tutti i Comuni aderenti – potrà ora usufruire di un sistema avanzato per la registrazione, l’archiviazione e la conservazione permanente degli atti di stato civile. Inoltre, anche i cittadini potranno beneficiare di questa innovazione, ottenendo in autonomia i certificati di stato civile, così come già avviene per quelli anagrafici.