Albenga, il 1° aprile 48 visite di diagnosi precoce dei tumori alla tiroide

Tornano in Liguria anche nel 2025, 21esimo anno delle iniziative itineranti di prevenzione gratuita di Fondazione ANT, le ecografie gratuite finalizzate alla diagnosi precoce dei noduli tiroidei parte del più ampio 'Progetto Melanoma'.

Il primo appuntamento di un mini-tour in provincia di Savona, aperto a tutta la cittadinanza e pronto a toccare in primavera inoltrata anche Finale Ligure, è in programma per il 1° aprile ad Albenga.

Gli specialisti della prevenzione di Fondazione ANT saranno a disposizione presso il locale Ambulatorio AVIS di via Cavour 3, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per 24 visite equamente divise fra mattina e pomeriggio e prenotabili a partire dal 19 marzo (dalle 9 alle 11.30, esclusi i weekend e fino a esaurimento posti) al numero 342 7646010.