Sul Muretto di Alassio la firma del campione del mondo Tadej Pogačar

Il 2024 di Tadej Pogačar è già leggenda, con trionfi straordinari, tra cui la vittoria al Giro d'Italia. Il 2025 è iniziato con un'incredibile impresa da fuoriclasse alla "Strade Bianche" in Toscana, e ora siamo in attesa di vedere l'eccezionale campione sloveno gareggiare da grande favorito alla Milano-Sanremo, pronto a regalare nuove emozioni sulle strade della Classicissima.

Questa mattina, prima degli allenamenti, ha lasciato il segno del suo passaggio ad Alassio con la firma della piastrella a lui dedicata che campeggerà presto sul Muretto. Il celebre Muretto di Alassio ideato dall'artista Mario Berrino insieme ad Ernest Hemingway nel 1953 riporta le piastrelle con le firme dei grandi personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport. Per il ciclismo prima fra tutte è quella di Fausto Coppi, e con l'omaggio di Pogačar il Muretto si arricchisce oggi di un altro nome d'oro dell'Olimpo dello sport. Ad accogliere il campione ad Alassio, ospite del Grand Hotel Méditerranèe, il vicesindaco Angelo Galtieri e Angela Berrino, presidente della Fondazione "Mario Berrino per il Muretto di Alassio".

"Per la nostra città, che sta puntando moltissimo sugli sport outdoor e che con le sue strade e i suoi sentieri collinari è una meta apprezzata sia dagli atleti professionisti sia dai numerosi appassionati di ciclismo, è una vera soddisfazione avere la firma del campione del mondo Tadej Pogačar sul Muretto di Alassio - afferma l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti -. Un atleta straordinario, fonte di ispirazione per tutti gli appassionati delle due ruote e per i giovani sportivi del nostro territorio. Con l'occasione mi fa piacere inviare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che disputeranno questo sabato la Milano-Sanremo e agli atleti che domenica 30 marzo saranno protagonisti della Granfondo del Muretto MTB".