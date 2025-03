"Onde di Terra" al cinema "Vallechiara" di Altare

Questa sera, alle 20:40, presso il cinema Vallechiara di Altare, il pubblico avrà un’unica occasione per vedere "Onde di terra", il nuovo film drammatico di Andrea Icardi. Ambientata nelle Langhe degli anni ’70, la pellicola racconta una storia di solitudine, speranza e disillusione, in un contesto segnato dallo spopolamento rurale causato dall’industrializzazione.

Al centro della vicenda c’è Fulvia, una giovane donna del Sud che, grazie all’intermediazione del bacialé Remo, lascia Brancaleone per sposare Amedeo, un contadino piemontese conosciuto per lettera. Ma l’uomo che la attende non è chi le era stato promesso, e il suo sogno di un nuovo inizio si scontra presto con una realtà ben diversa.

Con una durata di 110 minuti, Onde di terra si preannuncia un intenso viaggio emotivo tra le pieghe di un’Italia in trasformazione, offrendo uno sguardo profondo su un fenomeno poco raccontato del nostro passato recente.