OSA e PAI: "Spiaggia aperta ai cani a Celle? Meglio che niente..."

Mezza soddisfazione per l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI) alla notizia che il comune di Celle Ligure ha promosso l’apertura di una spiaggia per cani lungo il litorale: "Perché si tratta di uno stabilimento privato, con prezzi elevati (50 euro) e forti limitazioni: cani al guinzaglio di 1,5 metri e legati all’ombrellone, esclusi i soggetti di grossa taglia".

PAI e OSA, invece, sostengono l’apertura, in ogni comune, di una spiaggia pubblica e gratuita, possibilmente autogestita, aperta a tutte le taglie e con autorizzazione al bagno.

"È sempre Savona a rimanere indietro, dove, dopo l’esperienza del 2018 alla foce del Letimbro, il comune – malgrado la promessa elettorale – continua a ignorare la proposta di OSA, completa di regolamento, progetto e disegni, per riservare ai cani l’ultimo tratto di spiaggia a est, sotto la fortezza del Priamar, con accesso dai giardini del Prolungamento. Questo tratto è in fase di destinazione a utilizzo multiplo, ma senza cani. In alternativa, si propone il tratto davanti al supermercato Mercatò, in via Nizza", si legge nella nota.

OSA e PAI ricordano che, "nel solo comune capoluogo, sono registrati quasi 8.000 cani e che il turismo animalista è in crescita costante. Lo confermano i gestori delle spiagge dog-friendly a pagamento e i comuni che hanno già attivato spiagge libere per cani in provincia. Inoltre, l’afflusso di cinofili dall’entroterra potrebbe portare un contributo significativo all’economia cittadina", concludono le associazioni.