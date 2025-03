Rifinanziato il bando "Dote Sport": stanziati 3,2 milioni, contributi a oltre 9mila famiglie

Con uno stanziamento da 1 milione e 246 mila euro Regione Liguria rifinanzia l’edizione 2024 di “Dote Sport” e soddisfa tutte le domande pervenute, per un totale di oltre 9 mila famiglie. Lo annunciano, al termine della Giunta regionale, l’assessore allo Sport Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola.



La misura, che prevede la concessione di contributi ai nuclei familiari liguri per le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, aveva una dotazione iniziale di 2 milioni e garantiva un sostegno economico a 5.011 famiglie. La delibera odierna porta a 3 milioni e 246mila euro l’impegno complessivo di Regione Liguria a supporto di ulteriori 4.259 famiglie, per un totale di 9.270 domande soddisfatte.



“L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto: nessuna famiglia ligure è rimasta esclusa – commenta con soddisfazione l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro –. Dote Sport rappresenta un aiuto concreto per migliaia di cittadini e incentiva i nostri giovani a praticare attività fisica. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport la misura raggiunge il più grande stanziamento di risorse mai deliberato: un risultato importante che conferma l’impegno dell’attuale amministrazione per una Regione sempre più a misura di sportivo, capace di mettere in campo politiche efficaci per la diffusione della pratica fisica tra la popolazione più giovane. Nel corso dell’anno presenteremo ulteriori provvedimenti a sostegno del movimento sportivo ligure: in alcuni casi si tratta di gradite conferme, in altri di assolute novità”.



“Attraverso le fondamentali risorse del Fondo sociale europeo riusciamo ad ampliare ulteriormente la platea di beneficiari per Dote Sport soddisfacendo tutte le oltre 9mila domande ricevute e portando lo stanziamento complessivo a 3,2 milioni – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola –. Parliamo di un provvedimento davvero significativo che ci sta permettendo di supportare migliaia di famiglie e soprattutto di avvicinare i giovani liguri allo sport. Dall’inizio della programmazione 2021-2027 a oggi abbiamo già investito 220 milioni di euro, sui 435 a disposizione, coinvolgendo circa 45mila liguri nei nostri bandi che toccano formazione, sociale, turismo, commercio e appunto sport. Continueremo su questa linea convinti dagli ottimi risultati raggiunti fino a oggi che ci consolidano come regione virtuosa a livello europeo in questo campo”.



Il bando ha previsto una riserva pari al 10% del fondo a favore della pratica sportiva da parte dei minori con disabilità ed ha fissato gli importi dei contributi alle famiglie in relazione al valore ISEE: fino ad un massimo di 400 euro per ogni figlio minorenne in caso di ISEE non superiore a 25mila euro; fino ad un massimo di 300 euro per ogni figlio minorenne in caso di ISEE compreso tra 25mila e 35mila euro.