Savona, lettera al direttore: "Un torrente in via Stalingrado ogni qualvolta piove"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore savonese rivolta all'assessore Lionello Parodi:

Gent. Assessore Parodi con la presente sono a segnalarle un problema che sussiste ormai da parecchi anni, vale a dire il torrente che si genera ogni qualvolta piove nel tratto di Via Stalingrado di fronte ai civici 5 e 7; l'acqua che scende dalla collinetta lì di fronte per giorni e giorni continua a defluire lungo la pista ciclabile. il marciapiedi e la stessa via Stalingrado.

A mio modesto parere basterebbe mettere un paio di tombini ed un grigliato per convogliare il flusso d'acqua nella rete delle acque bianche.