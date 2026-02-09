Pallare senza telefono da oltre un mese: la denuncia di una cittadina

Riceviamo e pubblichiamo:

"Scrivo per portare alla vostra attenzione il fatto che, dal 29 dicembre, nel Comune di Pallare siamo diversi utenti — tra cui il Municipio, la farmacia, lo studio medico e il bar — privi della rete telefonica fissa. Inoltre, per alcuni di noi, tra cui la sottoscritta, il problema è ulteriormente complicato dal risiedere in frazioni non coperte da reti cellulari".

"Nonostante le segnalazioni di rito al 187, il Comune abbia interessato la Prefettura oltre ad altri enti e le rassicurazioni del gestore, secondo cui il guasto si sarebbe risolto entro il 7 febbraio (cosa di per sé già vergognosa), a tutt’oggi continuiamo a non avere la possibilità di usare la rete fissa. Siamo veramente infuriati".

Anna Loschi