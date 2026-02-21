Differenziata a Savona, tra potature di febbraio e ritiri ogni 15 giorni: “Così i giardini restano pieni di sfalci”

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione da un cittadino savonese.

"Buongiorno direttore, premetto che non sono uno di quelli che si lamentano in tutto e per tutto del nuovo sistema di raccolta rifiuti.

Le scrivo solo per segnalarle una oggettiva problematica: chi si occupa di rifiuti urbani dovrebbe essere a conoscenza che il mese di febbraio, nella nostra zona è quello delle potature. Mi domando quindi perché una palazzina con giardino debba avere la possibilità di conferite sfalci e potature solo una volta ogni 15 giorni a febbraio e ad esempio ogni settimana ad agosto, quando invece sfalci e potature sono al minimo.

In questo momento ci ritroviamo in una situazione per la quale forse entro fine marzo di riuscire a conferire quanto ad oggi si è accumulato!

Ho tentato di prenotare almeno un ritiro aggiuntivo ma la risposta è stata 'se li porti al centro di raccolta', quindi o si noleggia un furgone oppure il palazzo si tiene la rumenta sul piazzale per due mesi.

Sono certo che anche altri utenti si ritrovano nella nostra assurda situazione e magari leggendo questa mia chi di dovere potrebbe forse pensare di dover modificare la programmazione in modo di eliminare o almeno limitare questo disservizio

Massimo Celentano".

