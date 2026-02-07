Raccolta rifiuti a Savona, un lettore: "Il sindaco colpevolizza i cittadini invece che fare 'mea culpa'..."

Riceviamo e pubblichiamo :

Caro Direttore,

Vorrei attirare la sua attenzione sulle azione del Comune di Savona nei confronti della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Direi che siamo alle solite: invece di farsi un "mea culpa", il Sindaco di Savona, Russo, colpevolizza i cittadini imponendo controlli sul territorio per "identificare chi abbandona i rifiuti in strada".

Ebbene... non dovrebbe cercare troppo lontano: il principale colpevole e' la SEA-S, che ha messo bidoni di raccolta troppo piccoli o semplicemente non passa a raccogliere i mastelli come dovrebbe.

Come sempre, si creano situazioni grottesche e poi si dà la colpa a chi proprio non ne puo' nulla, il cittadino, continuamento frustrato da una amministrazione che pur di non riconoscere i propri errori cerca di monetizzare con multe il suo malfatto.

Invece di potenziare il personale ed i mezzi di raccolta, adesso avremo 10 persone - sicuramente pagate dal cittadino (sempre pantalone!) - che si divertiranno a vessare coloro che, trovando i bidoni pieni, lasceranno la spazzatura li' di fianco o arrangiandosi in altro modo. Non voglio dire che sia la prassi corretta, ma prima di tutto bisogna rendersi conto che la spazzatura deve avere un chiaro punto di raccolta, bastevolmente ampio per accoglierla tutta. Poi, semmai, si può pensare di fare multe a chi non ottempera.

Sono certo che se queste 10 persone fossero state assunte per la raccolta, altri mezzi procurati e bidoni di deposito sufficientemente ampi, Savona sarebbe molto piu' pulita ed il cittadino piu' invogliato a lasciare la spazzatura negli appositi bidoni.

Possibile che Russo non faccia mai un giro per Savona a vedere quanto sono pieni i bidoni forniti? Non credo ci voglia una intelligenza particolare per capire che sono insufficienti, né che non vengono svuotati quando di dovere. Questa mi pare come il decreto "sicurezza" del Governo attuale: una stretta di vite su cittadini inermi che dovrebbe far sentire quanto pesante e' la mano di chi governa ma che nulla risolve riguardo al problema da affrontare e cerca di farci sentire tutti in colpa per mancanze di chi ci governa.

Quando questa Giunta deciderà di crescere e maturare un po'? Possibile che non abbiano senso del sociale, empatia per i cittadini che sono ormai stressati e rispetto per un contratto pagato con soldi pubblici e mai rispettato da parte della SEA-S?

Come al solito, si svia l'attenzione colpevolizzando il privato e nascondendo le molte falle evidenziate durante lo svolgimento della raccolta rifiuti.

Un minimo di amor proprio e' necessario, penso...