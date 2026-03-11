"Il cittadino modello secondo Sea-S: ascolta, obbedisci e non discutere"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Per i nostalgici dei banchi di scuola, vi tranquillizzo: la soluzione esiste. Gli incontri di quartiere con Sea-S e l’amministrazione".

"Sei seduto lì, sulla tua sedia, in religioso silenzio, ad ascoltare come 'si deve comportare' il cittadino virtuoso. Ti vengono elencati tutti i mezzi che puoi e devi utilizzare e tu, topino, prendi atto che non conti più nulla. Ti viene fornito tutto ciò che serve per essere considerato un 'bravo cittadino'".

"Prendi atto che un servizio che dovrebbe aiutare la cittadinanza è ormai un diktat da rispettare a testa bassa e in silenzio. Tutti a servizio di Sea-S e non Sea-S a servizio di tutti. Se non obbedisci: bacchettate sulle dita, multe, controlli…".

"Mi viene da concludere dicendo: evviva la democrazia e il confronto. Della serie: 'Io impongo e tu esegui'".