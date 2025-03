Una serata per la Pediatria del Gaslini Diffuso al San Paolo, il dottor Alberto Gaiero : "Grazie a chi l'ha resa possibile"

"Alcune settimane fa, presso i locali S.O.A.A.P.S.-Palazzetto dello sport di Millesimo, è stata organizzata da parte dei ragazzi del Leo Club Valbormida una cena benefica a sostegno delle associazioni di volontariato che sostengono alcuni dei progetti di accoglienza presso il reparto di pediatria e neonatologia IRCCS Gaslini Savona-Pietra Ligure.

La serata è stata completata dal concerto degli Animal House, nota rock band locale. Il successo dell’iniziativa è stato a dir poco notevole: 420 partecipanti (numero massimo deciso dagli organizzatori) con decine di persone “in attesa di qualche defezione” in un’ atmosfera di festa e di allegria che si è protratta per tutta la serata Naturalmente l’iniziativa è stata resa possibile grazie all’amministrazione comunale (con il Sindaco Garofalo in primis), alla Società Operaia Agricola e alla Proloco di Millesimo, a cui va un sentito grazie per l’ospitalità in una struttura perfetta per eventi del genere.

I complimenti miei e di tutti al gruppo di splendide cuoche che hanno lavorato per tutti noi dalla mattina a sera inoltrata. Con queste poche righe vorrei esprimere la mia gratitudine oltre a chi è stato cosi ospitale, anche a tutti gli altri protagonisti della serata che nominerò in ordine sparso, senza una classifica di merito.

Il primo grazie sentito va agli amici Leo Club Valbormida, che per la terza volta sono riusciti a realizzare una cena a nostro favore, dopo le due già riuscitissime del dicembre 2022 (Carcare e del febbraio 2024) Plodio.

Tutti i Leo, dal Presidente al più giovane iscritto, si sono adoperati per l’organizzazione (non facile) e la realizzazione della cena, allestendo la sala, servendo i tavoli, ripulendo i locali ecc....Grazie davvero, ragazzi, grazie per rappresentare quella gioventù che sa divertirsi in modo sano e che sa anche essere generosa nei confronti degli altri.

Questa è solo una delle Vostre iniziative ma davvero la Valbormida deve essere orgoglio sa di voi Grazie a tutte le attività che hanno contribuito alla ricca lotteria (ben 40 premi) e qui di seguito davvero voglio riportarle tutte perché tutte meritevoli di menzione: La Meridiana abbigliamento, Profumeria Delle Piane, Petali &Verde, Molinari Collezioni, Fondocasa Albisola, Proloco Plodio, Gioielleria Delfino, Merceria Bellone, La casa del caffè Millesimo, Sipario Abbigliamento, Il Borgo, Maison Abbigliamento, Decutop, Farmacia Cigliuti, Sniff, Cieli Blu, Olimpia Acconciature, Tata Abbigliamento, Bar Pastorino, Fiorfiore, Simic SPA, Lavandera Lanova OK Ufficio Arredamento, L’Erboristeria di Michela Pesce, Proloco di Roccavignale, Smile abbigliamento, Btaly, Verallia Italia, Ristorante La Staffa, Macelleria Mauro, La Panecceria di Franco, Il Melograno Ceramiche, Nuova SICMI SRL, Gioielleria Zerillo, Tenuta Carretta; L’Estetica di Ely, Profumeria Monica, La Ginestra, Caitur Viaggi, Sottozero, Fiorista Mio Giardino, Centro ufficio distribuzione Cartoplast, Ristorante La Gaietta, Panificio Castiglia Millesimo, Acqua Calizzano, Lo Scarabeo d’oro Gioielli.

Grazie agli amici Animal House, gruppo che non ha bisogno di presentazioni e che, gratuitamente, ha suonato per quasi due ore facendo divertire e ballare giovani e meno giovani rendendo la serata ancora piu’ divertente e partecipata; conoscendo i ragazzi non si offenderanno se mi permetto di citare l’amico fraterno Marco Francia che in questi ultimi due o tre anni ha fatto e sta facendo cose egregie; grazie Marco per la nostra piccola session fatta insieme, io al piano e tu alla voce e che mi ha portato indietro di molti anni con un velo di commozione e molta emozione.

Grazie a tutte le associazioni che sostengono i progetti del nostro reparto e alle quali andranno parte del ricavato; in particolare con gli organizzatori abbiamo deciso di puntare su:

-L’Associazione Cresc.i, da 30 anni a sostegno della pediatria e che consente al reparto di avere tutte le mattine una educatrice professionale, due mattine alla settimana la clown terapia con Elio Berti e Bisc e tutta una serie di attività uniche gestite dai volontari Cresc.i quali la focaccia in reparto attraverso rapporti con vai panificatori locali, la lettura delle favole per i piccoli ricoverati e i progetti fondo famiglia per le situazioni socialmente difficili

- Le principesse in corsia nate proprio in pediatria a Savona nel 2019 che con tutte le loro iniziative , rigorosamente condotte attraverso i travestimenti da principesse della Disney portano sorrisi e momenti di svago alle famiglie ricoverate e che sono state un vero successo locale e non solo poiché chiamate da molti altri ospedali pediatrici italiani e quindi rappresentano un vanto per noi che in qualche modo le abbiamo scoperte e aiutate nella prima fase

- ADG Genova attraverso il progetto psicologa in reparto, avviato nel gennaio del 2024 anche grazie ai fondi della prima cena Leo a nostro favore (Carcare dicembre 2022) ; progetto essenziale e virtuoso, con al presenza in reparto di una psicologa fissa due mattine alla settimana , che sta funzionando alla grande e che va sostenuto.

Un grazie enorme e incondizionato a tutti i partecipanti: sappiamo che la Valbormida è generosa e riconoscente e aver visto cosi tanti amici è stato fantastico, ma abbiamo avuto molte adesioni o partecipanti dalla città di Savona, dalle due riviere savonesi da Genova e provincia ma anche dal Piemonte. Infine, ma assolutamente non ultimo per importanza, un grazie di cuore a tutto il gruppo (Medici, Infermieri, Oss) della UOC Pediatria e Neonatologia IRCCS Gaslini Savona-Pietra Ligure. Un buon numero era presente (e partecipe) naturalmente molti non hanno potuto dovendo coprire il turno in ospedale o perché assenti in ferie ma la risposta è stata notevole.

E’ tutta questa squadra che ho la fortuna di dirigere che garantisce la massima assistenza professionale e umana a tutti i bambini ricoverati e alle loro famiglie Il successo della serata è anche testimonianza e riconoscimento del buon lavoro svolto, pur in un momento di grande difficoltà per la sanità Quindi un GRAZIE e un BRAVO tutti; serate come questa riscaldano il cuore di ognuno di noi".

Dottor Alberto Gaiero