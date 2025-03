Savona: ancora atti vandalici al parcheggio in Darsena. Colpiti i pulsanti degli ascensori e gli estintori

I pulsanti degli ascensori sono stati letteralmente strappati via e gli estintori rimossi. Ancora atti vandalici al parcheggio interrato della Torre, nella Darsena.

Il sistema di ascensori, che dai piani interrati porta in superficie, è quindi inutilizzabile, così come gli estintori, che sono stati svuotati.

Non è la prima volta che il parcheggio viene preso di mira. Poco più di un anno fa, i vetri di oltre dieci auto parcheggiate sono stati sfondati proprio utilizzando un estintore. In un'altra occasione, un residente aveva segnalato estintori svuotati sulle auto parcheggiate, evidenziando un clima di degrado e mancanza di rispetto per le regole.