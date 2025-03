Albenga, la chiesa Santa Maria in Fontibus ospita la mostra "Conosci il Beato Pier Giorgio Frassati?"

Dal 2 al 13 aprile, la Chiesa di Santa Maria in Fontibus ad Albenga ospiterà la mostra "Conosci il Beato Pier Giorgio Frassati?", un'esposizione itinerante pensata dall’Azione Cattolica Italiana per raccontare la vita di una delle figure più affascinanti del cristianesimo del XX secolo. L'evento è promosso dall'Azione Cattolica della diocesi di Albenga-Imperia in collaborazione con il Comitato per il centenario di Pier Giorgio Frassati dell'Arcidiocesi di Torino.

Pier Giorgio Frassati, vissuto nei primi decenni del Novecento, è stato testimone autentico della fede in Cristo attraverso le sue parole e le sue opere. La sua vita, caratterizzata da un forte impegno sociale, caritativo e spirituale, continua a rappresentare un modello per i giovani cristiani di oggi. Il Beato è infatti considerato uno dei patroni della Giornata Mondiale della Gioventù e questa estate in occasione del Giubileo dei Giovani sarà proclamato Santo.

La mostra si sviluppa attraverso 11 pannelli che approfondiscono un aspetto della vita e della spiritualità di Frassati. I pannelli sono arricchiti con fotografie e citazioni tratte dai suoi scritti, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Nell'ambito della mostra, domenica 6 aprile 2025 alle ore 15:00 si terrà un incontro presso la Chiesa di Santa Maria in Fontibus, che vedrà gli interventi di Mons. Vescovo Guglielmo Borghetti, Eleonora Russo e Riccardo Matarozzo. Sarà un'occasione preziosa per approfondire il messaggio del Beato torinese e il suo esempio di vita cristiana.

L'ingresso alla mostra è libero. Tutti sono invitati a partecipare a questo evento che vuole far conoscere e riscoprire la straordinaria figura di Pier Giorgio Frassati.