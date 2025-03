Celle, via al nuovo progetto "Cineforum Giardino" nell'ex cinema cellese di via Avogadro

Si chiama Cineforum Giardino ed è il nuovo progetto a cura dell'associazione cinematografica Progetto Cine Indipendente.

Il debutto è in programma a Celle Ligure sabato 29 marzo, alle 21, in occasione della proiezione del film d'animazione Dililì a Parigi, scritto e diretto da Michel Ocelot.

L’evento, a ingresso libero, si terrà nel Centro Polivalente Raffaele Arecco in via Avogadro 20 dopo in passato era proprio presente lo storico cinema Giardino.

L'ultimo film fu proiettato nel 1994, poi dopo un lungo periodo di abbandono e un articolato e complesso iter era arrivata la demolizione e, oltre alla creazione e vendita nel piano seminterrato dei box auto (tramite gli oneri di urbanizzazione dell'ex hotel Pescetto), con la convenzione urbanistica con la Società Punta dell'Olmo (che sta continuando ad effettuare i lavori nell'ex Colonie bergamasche), è stata realizzata la sala polivalente al primo piano e l'archivio comunale al piano terra.

L'inaugurazione del centro socio culturale Raffaele Arecco si era tenuta poi con l'ex amministrazione Mordeglia nel gennaio del 2023. L'amministrazione aveva poi recuperato dal magazzino comunale le storiche bacheche (erano state custodite per oltre 10 anni proprio dal progetto Cine Indipendente) e il Comune aveva avviato l'evento "Strenne di cinema" con la proiezione dal 26 dicembre al 3 gennaio di 8 film a cura dell'Associazione con 3 prime visioni nazionali.

"L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale di Celle Ligure, nasce con l'obiettivo di riscoprire il valore della condivisione e del dibattito, elementi fondamentali per la vita delle sale cinematografiche - spiegano da Cine Indipendente sull'inaugurazione di sabato - In un'epoca in cui i contenuti audiovisivi vengono sempre più fruiti in digitale, il Cineforum si propone come un'esperienza capace di far esplorare emozioni che la tecnologia non può sostituire".

Il sindaco Marco Beltrame ha dichiarato: "Il cinema è ormai parte integrante del nostro tessuto locale, non solo dal punto di vista associativo e culturale, ma anche imprenditoriale. Qui risiedono imprenditori e liberi professionisti che contribuiscono attivamente al nostro sviluppo economico. La nostra amministrazione è felice di ridare alla cittadinanza questo spazio di incontro e scambio ed è orgogliosa di poter finalmente ripristinare la collaborazione con una associazione importante per il nostro territorio, quale l’associazione Progetto Cine Indipendente”.

Il Cineforum Giardino si sviluppa in dieci appuntamenti da marzo fino al 2 giugno 2025 e si inserisce in un percorso culturale che culminerà nell'ottobre 2025 con la XXIII edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente, interrotta nel 2012 in attesa dei lavori di recupero dell'ex cinema.

"Un ulteriore passo avanti, dato che durante il periodo natalizio l’associazione aveva già avviato la rassegna "Strenne di Natale", dedicata anche ai più giovani, con prime visioni come/ Il maestro che promise il mare/ diretto da Patricia Font e con Enric Auquer" continuano.

La presidente dell’associazione, Barbara Pacini, sottolinea l’importanza di queste iniziative: “Con 'Strenne' abbiamo potuto constatare ancora una volta che la magia di condividere un’opera cinematografica in un luogo idoneo, con un pubblico ampio, genera emozioni uniche e irripetibili”.

"Il Cineforum Giardino intende proporre film che trovano minore spazio nelle sale cinematografiche, con un focus particolare sulle produzioni locali, attraverso il filone "La Liguria sul grande schermo" - proseguono - Questo sottolinea l'importanza delle produzioni regionali che trovano a Celle una nuova 'casa del cinema'".

Tra i film in programma nell'ex cinema Giardino, ora sala polifunzionale Arecco, si segnalano per il primo blocco di marzo e aprile:

La Maratona di New York, regia di Luca Franco, proiettato a marzo alla sala Sivori di Genova, sarà in programmazione esclusiva a Celle Ligure il 4 aprile. Il film, che ha vinto il premio per la miglior scenografia al CineOff - International Independent Film Festival di Jesi, sarà inoltre proiettato il 3 e 6 aprile al cinema Don Bosco di Varazze, il 10 aprile al cinema Columbia di Ronco Scrivia e il 12 maggio al Gassman di Borgio Verezzi;

Io sono Vera,diretto da Beniamino Catena, a Celle Ligure in programma il 11 aprile);

The Balconettes, diretto dalla regista e attrice Noémie Merlant, in prima prima visione il 18 aprile con doppio spettacolo alle 18 e alle 21;

Vivo!, del regista cellese Alfonso Cioce, in programma il 26 aprile a conclusione del primo ciclo di incontri.

Ogni serata sarà preceduta da un breve dibattito di presentazione dei temi trattati. Prima dello spettacolo sarà inoltre possibile sottoscrivere la tessera associativa che dà diritto all'ingresso a tutti gli eventi culturali.