“Reinventing Heritage”, un dialogo con Park Associati al Teatro Sacco di Savona

Si svolgerà giovedì 27 marzo alle ore 18:00 presso il Teatro Sacco di Savona (Via Quarda Superiore, 1) l’incontro “Reinventing Heritage”, promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona.

Protagonista dell’evento sarà l’architetto Filippo Pagliani, Partner & Co-founder dello studio Park Associati, vincitore del Premio Architetto Italiano 2024. Un’occasione unica per approfondire il valore del patrimonio architettonico attraverso la visione di uno degli studi più influenti del panorama contemporaneo.

Fondato nel 2000 da Filippo Pagliani e Michele Rossi, Park Associati si distingue per un approccio progettuale che coniuga ricerca, innovazione e reinterpretazione del contesto urbano. Tra i loro progetti più noti si annoverano la riqualificazione dell’iconico Gioiaotto a Milano, il nuovo headquarters di Luxottica, il campus ENEL Innovation Hub & Lab e la ristrutturazione dello storico edificio Brisa 5, esempio di valorizzazione del patrimonio architettonico esistente.

A moderare l’incontro sarà Simona Finessi, giornalista savonese esperta di architettura e design, fondatrice e direttrice editoriale di PLATFORM, una delle principali riviste italiane dedicate alla cultura architettonica e al progetto contemporaneo.

ArchiLecture è il format di incontri pubblici promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona per diffondere la cultura dell’architettura contemporanea oltre i confini degli addetti ai lavori. "Siamo molto orgogliosi di ospitare un grande protagonista dell’architettura contemporanea come Filippo Pagliani e di proseguire con incontri di alto livello che possano stimolare il dibattito sul progetto e il territorio. Con questo evento si conclude il mio primo mandato da presidente, e non potevo immaginare un modo migliore per celebrare l’impegno e il lavoro svolto in questi anni. Speriamo di continuare questo percorso per rendere l’architettura sempre più accessibile e coinvolgente per tutti", dichiara Matteo Sacco, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona.

Ingresso libero e gratuito. L'evento è valido per il riconoscimento di 2 crediti formativi professionali per architetti, previa iscrizione sul portale servizi. Media partner: PLATFORM. Con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e del Comune di Savona.