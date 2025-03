Torna "Alassio di Venerdì" con la presentazione del libro "In cammino nella Prima Zona Liguria"

Nell'ambito dell'iniziativa "Alassio di venerdì", promossa dall'Assessorato alla Cultura del comune di Alassio, venerdì 28 marzo, alle ore 21, presso l'Auditorium della biblioteca civica "R. Deaglio", si svolgerà la presentazione, a cura dell'ANPI sez. Alassio-Laigueglia, del volume "In cammino nella Prima Zona Liguria. Itinerari alla scoperta dei luoghi della Resistenza. 20 escursioni tra il Ponente Ligure e l’Alta Valle Tanaro" di Paolo Calvino (Fusta Editore, 2024). L'autore verrà intervistato dal Prof. Mauro Bico.

Nel Ponente ligure e nell'alta Val Tanaro si può compiere un viaggio a piedi nella Storia, che permette di comprendere come fu organizzata e combattuta la lotta di Liberazione. Dalle città della costa (Albenga, Imperia, Sanremo, Ventimiglia) si risale per le valli, accompagnati dalle parole di storici e scrittori, alla ricerca dei "casoni" e dei paesi, come Bajardo, Carpasio e Pigna, che furono il teatro della Resistenza. La "I Zona Liguria" è stata insignita nel 1980 della medaglia d'oro al valor militare; nell'occasione, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini motivò l'onorificenza con queste parole: «Illustre fra le genti liguri per tradizione di fierezza, tenacia e antica abitudine al duro lavoro, in una terra aspra, impervia e avara di risorse, la popolazione imperiese, a prezzo di oltre 1200 caduti, 100 deportati, stragi, persecuzioni e distruzioni immani durante 20 mesi di occupazione nazifascista, combatté la sua strenua Resistenza per la riconquista delle Patrie leggi e libertà, in concorso e sostegno, spesso cruenti, con le sue forze partigiane».

Ingresso libero.