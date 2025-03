Nuovo sistema di raccolta rifiuti a Savona, Pensiero Critico: "Sarà l'ennesimo fallimento"

In questi giorni tutti i cittadini savonesi hanno ricevuto a casa la lettera di Sea-s, in cui il logo del Comune di Savona è posto al fianco di quello dell’agenda 2030. Il sottotitolo della missiva promette una futura “Savona sostenibile” è già da questo punto un cittadino sveglio dovrebbe cominciare a preoccuparsi.

In Comune quindi sono convinti che basti ridurre le postazioni per ridurre la quantità di spazzatura generata dalle famiglie? Passando da 55 postazioni a 29 affermano che il totale pro-capite passerà da 836,15 chili a 674,09, ritengono forse che oggi ogni savonese realizzi oltre 160 kg di spazzatura per divertimento? O semplicemente non sanno far di conto?