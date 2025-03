Quiliano, due nuovi servizi a supporto della cittadinanza: lo Sportello dell’Informatica e il Progetto Facilitatore Digitale

Assistenza nell'invio di richieste telematiche al Comune (ad esempio, domande per l'iscrizione ai servizi come il trasporto scolastico) e nell'accesso ai certificati disponibili sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Assistenza per SPID e CIE, supporto nella procedura di richiesta di rilascio da ente autorizzato, recupero delle credenziali o risoluzione di problematiche relative alla carta d'identità elettronica.

Rinnovo della tessera sanitaria, per supportare i cittadini nel completamento delle pratiche necessarie per il rilascio del documento sanitario e nell'accesso ai portali di prenotazione disponibili in rete.