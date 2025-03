Addio a Osvaldo “Aldo” Revel , storico albergatore di Alassio

Addio a Osvaldo Revel, per tutti “Aldo”, storico albergatore e figura molto amata nella comunità di Alassio. Revel si è spento prematuramente all'età di 75.

Lascia la moglie Elda, i figli Roberto e Veronica, la nuora Eva, l’adorata nipotina Sveva, la sorella Anna e alcuni parenti, che oggi gli daranno l’ultimo saluto. Si terranno infatti questo pomeriggio (27 marzo) alle 15, nella parrocchia S.M.I. dei Padri Cappuccini di Alassio, i suoi funerali.

Per oltre quarant'anni, Revel ha gestito con dedizione e passione l'hotel Sabrina, punto di riferimento per numerosi turisti e cittadini. Con il tempo, le esigenze della vita e l'età lo avevano portato a chiudere l'attività, ma il suo ricordo è rimasto vivido in coloro che lo hanno conosciuto. La famiglia, con un toccante messaggio sui social, ha voluto ricordare il suo spirito accogliente e il legame speciale che aveva creato con tanti ospiti dell'albergo: “Tanti di voi, sono stati amici, alcuni clienti, con alcuni di voi si passavano serate a chiacchierare, con altri ci si vedeva spesso al mattino appena si iniziava a lavorare. Alcuni di voi sono diventati grandi, come noi tra le mura della 'Sabrina', altri sono stati da noi solo una notte, tanti lo hanno conosciuto per poco ma tutti gli volevano bene”.

Il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, ha espresso parole di grande stima e affetto per Revel: “Era una bellissima persona. Ha speso la sua vita ad Alassio ed era un caro amico che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. È stato inoltre un bravissimo albergatore della nostra città. Ha gestito l’attività ricettiva con la sua famiglia in maniera splendida per oltre 40 anni, in modo ineccepibile. Lo ricordo con vero affetto e stima”.