Finale, un corso di Memory Training per la terza età: stimolare la memoria contro il decadimento cognitivo

Avrà avvio nei prossimi mesi del 2025, presso i locali del Centro per la cultura ludica 0/99 GIOCARE (Via Ghiglieri 8 - Finalborgo), in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Finalese e ANTEAS, e finanziato dalla Regione Liguria, il corso di Memory Training.

Tutte le attività per la terza età attive per il potenziamento delle funzioni cognitive contribuiranno alla maggiore autonomia e fiducia dei partecipanti, migliorando le abitudini giornaliere per stimolare la memoria e ridurre il rischio di decadimento cognitivo.

Il corso è strutturato in dieci incontri settimanali, a cadenza di un incontro ogni settimana della durata di un'ora e mezza l'uno. L'approccio metodologico prevede informazioni sul funzionamento celebrale e sui processi di memorizzazione, problem solving, esercitazioni ambientali e attività individuali da svolgere a casa.

La partecipazione è gratuita con un ingresso riservato agli anziani over 65.

Viene prevista una selezione eseguita dal Trainer, Dott. Olivieri Gabriele, tramite un test di ingresso e un test di uscita per evidenziare i miglioramenti nelle capacità mnemoniche dei partecipanti.

Per ricevere informazioni sul corso o iscriversi è possibile telefonare e/o scrivere a:

Associazione ANTEAS Onlus Savona, referente sig. Giancarlo De Bernardi - Tel. 389 6467947 - 800 55 34 15 - mail savona@anteas.net

Trainer Dott. Gabriele Olivieri - Tel. 339 7430271 - mail olivierigabriele@dssal.it

Il corso di Memory Training è riservato ai residenti dei 16 Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Finalese (Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio).