Finale, un convegno per parlare di endometriosi: l'appuntamento l'11 aprile

Proprio nella giornata mondiale di questa patologia che in Italia colpisce più di 1 milione e 800mila donne in età riproduttiva, difficile da scoprire e con conseguenze serie ma che al tempo stesso spesso non viene diagnosticata (è stimato che in 6 donne su 10 non si abbia una diagnosi precisa), lo Zonta Club di Finale annuncia un convegno dedicato proprio all'endometriosi.

Venerdì 11 aprile alle ore 17:00, nella nuova sede dell'associazione in via Asilo a Finalpia (presso l'ex ludoteca), il convegno dal titolo “Endometriosi: il nemico invisibile” mira a sensibilizzare il pubblico sui sintomi, le possibilità di diagnosi precoce, le terapie disponibili e la gestione del dolore.

Lo farà con la partecipazione del dott. Eugenio Oreste Volpi, direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Paolo, e della dott.ssa Caterina Lazzari, dirigente medico dello stesso reparto.

Un pomeriggio all'insegna della consapevolezza organizzato con il contributo di A.L.I.C.E. ODV (Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi) e il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Al termine dell’incontro, si terrà un pop-up store benefico a cura di Blanchita, il cui ricavato sarà destinato al sostegno delle attività di sensibilizzazione e supporto per le donne affette da endometriosi.