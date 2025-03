Cosseria, due interventi di "Rigenerazione Urbana" per migliorare viabilità e sicurezza

Importanti interventi di restyling stanno interessando il comune di Cosseria grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione nell’ambito del Fondo Strategico Regionale per la Rigenerazione Urbana. Entrambi i lotti di lavori, per un totale di 250mila euro ciascuno, stanno trasformando il volto del paese con opere mirate al miglioramento della vivibilità e della sicurezza.

Il primo lotto, finanziato per 230mila euro dalla Regione e per 20mila euro dal comune, ha consentito di intervenire in un’area centrale del capoluogo, compresa tra la scuola, le aree sportive e gli spazi della pro loco.

"L’area, precedentemente sconnessa e priva di un adeguato sistema di regimazione delle acque meteoriche, è stata oggetto di importanti migliorie - spiega il sindaco Roberto Molinaro - Tra le opere realizzate figurano il rifacimento di un’area giochi con l’installazione di strutture inclusive, la posa di autobloccanti in cemento per creare la prima piazza del paese, l’installazione di nuovi punti luce a LED, la regimazione delle acque piovane e la collocazione di una barriera stradale in legno per garantire maggiore sicurezza ai veicoli in transito. Grazie a questo intervento, siamo riusciti a migliorare un’area fondamentale per la comunità, rendendola più sicura, accessibile e decorosa".

Il secondo lotto, finanziato dalla Regione con 220mila euro e dal comune con 30mila euro, prevede ulteriori interventi volti a completare l’opera di riqualificazione.

"I lavori, avviati nel marzo 2025, comprendono il completamento della posa degli autobloccanti e l’ultimazione della piazza, la ristrutturazione del campo da tennis, da tempo in condizioni precarie, con la realizzazione di una moderna piastra polivalente per sei sport dotata di fondo antitrauma. Inoltre, saranno completati il sistema di illuminazione pubblica e l’installazione di un impianto di videosorveglianza. Tra le novità, anche la posa di colonnine di ricarica per biciclette a pedalata assistita davanti al Museo della Bicicletta e un intervento di piantumazione del verde per arricchire ulteriormente l’area", aggiunge Molinaro.

"A nome mio e dell’amministrazione comunale, desidero ringraziare la giunta regionale e in particolare l’assessore Marco Scajola, che ha dimostrato come il merito di un buon progetto possa prescindere dall’appartenenza politica", conclude Molinaro. "Un ringraziamento speciale va anche agli Uffici Tecnici Regionali e Comunali per il prezioso lavoro svolto".