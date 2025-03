Torna l’ora legale: 60 minuti in meno di sonno, ma in più di luce

Ci siamo. Anzi, ci risiamo. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 le lancette degli orologi andranno spostate un’ora avanti per il passaggio all’ora legale.

«Anche il corpo umano, come quello di piante e animali, risponde ad un complicato meccanismo di orologi interni, le cui lancette seguono un ritmo che, se alterato, fa inceppare l’intero sistema. Nell’ambiente esterno e nei comportamenti sociali che regolano la nostra vita, esistono dei sincronizzatori che ci fanno mantenere il ritmo: l’alternanza tra luce e buio, la temperatura esterna, ma anche l’orario dei pasti e quello della buonanotte. È per questo che il cambio dell’ora ha conseguenze negative sul nostro corpo: per una questione di convenzioni sociali e di necessità di risparmio energetico, dall’inizio del ‘900 ci fu imposto di spostare le lancette dell’orologio di 60 minuti indietro o avanti due volte l’anno. La ritmicità giornaliera, che contraddistingue le attività ormonali e celebrali che regolano il sonno, ma anche l’umore vengono così alterati. Conseguenze? In primis sonno disturbato o addirittura insonnia».

Come prepararsi al cambio dell’ora?

«Meglio andare a letto prima nei giorni precedenti il cambio dell’ora e alzarsi un po’ più presto del solito nel weekend del cambio dell’ora. Questi saranno espedienti utili per allenarsi al cambiamento che, in alternativa, sentiremo in modo più improvviso il lunedì, quando la sveglia suonerà forzatamente sessanta minuti prima».