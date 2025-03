80esimo anniversario della Liberazione: a Loano un incontro per presentare i libri di Daniela Cassini e di Manuela Ormea

La sezione dell’Anpi “Renato Boragine “di Loano, in collaborazione con Aned Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti, Savona Imperia, Fidapa Loano -Riviera della Palme e con il patrocinio del Comune di Loano, nell’ottantesimo anniversario dalla Liberazione, promuove, in continuità con le iniziative del “Viaggio nella resistenza attraverso i libri”, un incontro presso la Civica Biblioteca (Palazzo Kursaal) domenica 6 aprile alle 15,30 con le relatrici Daniela Cassini e Manuela Ormea.

Saranno presentati i libri “Italo Calvino da partigiano a scrittore, gli intrecci tra la vita e l’opera” scritto da Daniela Cassini e” Incontri con l’altrove” scritto da Manuela Ormea.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’incontro si concluderà con un rinfresco.