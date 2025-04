"L'area archeologica di Albisola è in totale abbandono, invasa dalle erbacce e trascurata"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Domenica 30 marzo sono stato ad Albisola Superiore per trascorrere una giornata al mare. Bel paese, curato, con una bellissima passeggiata. Sono rimasto però molto sorpreso e amareggiato nel vedere l’area archeologica “La Pars Rustica” in totale abbandono, coperta di erbacce e lasciata a se stessa".

"Non conosco il motivo di tale degrado, ma la mancanza di rispetto per ciò che il passato ci ha lasciato in dono e la scarsa cura di importanti testimonianze della nostra storia meriterebbero ben altra attenzione. Se poi penso all’impegno finanziario profuso dalla comunità, sia locale che statale, per riportare in luce i resti di una grande villa risalente all’epoca imperiale romana, mi si stringe il cuore di fronte a tanto ingiustificato abbandono".

"Basterebbe davvero poco, a partire da uno sfalcio dell’erba, per mettere fine al degrado. Mi auguro che chi ha l’onore e l’onere di conservare il bene pubblico, e il dovere assoluto di tutelare la nostra storia, voglia provvedere al più presto".

Gianpiero Ferrigno