"Il grande navigatore varazzino Lanzarotto Malocello merita un riconoscimento di rilievo internazionale"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviata al sindaco e agli amministratori del Comune di Varazze, alla Regione Liguria e ai mezzi di informazione liguri:

"La città di Varazze ha dato i natali a un personaggio storico di straordinaria rilevanza, la cui statura merita un riconoscimento ben più ampio e un’attenzione internazionale: il navigatore Lanzarotto Malocello. Nel lontano 1312, questo audace varazzino non solo riscoprì le Isole Canarie, ma diede il suo nome a una di esse, Lanzarote, segnando un capitolo fondamentale nella storia delle esplorazioni europee. Nonostante il suo innegabile contributo alla geografia e alla storia marittima, la figura di Malocello è spesso poco conosciuta o sottovalutata nella sua stessa terra natale. È giunto il momento di invertire questa tendenza e onorare degnamente un concittadino che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del mondo".

"Per questo motivo lanciamo un appello affinché il Comune di Varazze prenda in seria considerazione l’istituzione di un monumento pubblico dedicato a Lanzarotto Malocello. Un’opera scultorea, collocata in un luogo simbolo della città, non solo renderebbe giustizia alla sua memoria, ma servirebbe anche da costante richiamo alla grandezza della storia marinara e all’audacia dei navigatori del passato. Sarebbe un punto di riferimento per cittadini e turisti, un monito al valore dell’esplorazione e della scoperta. Inoltre, in vista della prossima festa annuale, istituita dall’Amministrazione Comunale di Varazze nel 2012 per ricordare il navigatore, che si terrà nel mese di settembre 2025, chiediamo un impegno concreto per un’organizzazione di alto livello".

"Questa ricorrenza ha il potenziale per diventare un evento di risonanza internazionale, capace di attrarre l’attenzione non solo sulla figura di Malocello, ma anche sulla città di Varazze stessa. Per valorizzare al meglio questo illustre cittadino di Varazze a livello internazionale, suggeriamo di ampliare il programma degli eventi: includere conferenze con esperti di storia marittima, mostre documentarie, attività didattiche per le scuole e rievocazioni storiche che possano coinvolgere la cittadinanza e i visitatori; promuovere la festa a livello nazionale e internazionale: utilizzare i canali di comunicazione, anche quelli turistici, per far conoscere l’evento oltre i confini regionali, magari coinvolgendo le istituzioni delle Canarie, con cui Varazze ha un legame storico unico; creare un brand distintivo: sviluppare un’immagine coordinata per la festa che ne sottolinei l’importanza storica e culturale, rendendola riconoscibile e attrattiva".

"Un maggiore impegno su questi fronti non solo onorerebbe la memoria di Lanzarotto Malocello, ma porterebbe anche benefici tangibili alla città di Varazze in termini di visibilità, turismo culturale e orgoglio cittadino. È tempo che Varazze riaffermi con forza il suo legame con uno dei più grandi esploratori della storia, facendo di lui un simbolo di ispirazione per le future generazioni. Confidiamo nella sensibilità e nell’impegno delle Istituzioni liguri e, in particolare, del Comune di Varazze, affinché questo appello non cada nel vuoto e si traduca in azioni concrete".

Roma, Lanzarote, 27 luglio 2025

Avvocato Alfonso Licata, presidente del Comitato Internazionale del VII Centenario della riscoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello; cittadino Onorario di Varazze; presidente della Società Dante Alighieri – Comitato delle Isole Canarie; corrispondente Consolare d’Italia in Lanzarote