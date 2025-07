Decoro e pulizia, una cittadina savonese di Villapiana: "Savona non è solo centro città"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione da parte di una cittadina savonese.

"In zona Villapiana stiamo subendo atti di vandalismo con discariche abusive accanto ai cassonetti. Non si tratta certamente dei cittadini della zona, nel mio caso intendo via San Lorenzo e via Pisa.

Stiamo tutti cercando di rispettare le indicazioni ricevute, ma ci sono altri cittadini che probabilmente si ritengono insoddisfatti e abbandonano di tutto accanto ai nostri cassonetti: porte di doccia rotte, sacchi di spazzatura, scatole di cartone, bottiglie (e qui si tratta principalmente di chi beve una birra sulle panchine di Via Pisa), eccetera.

Perché non si può aggiungere nelle immediate vicinanze un contenitore per il vetro?

Ormai ogni giorno è la stessa storia. Penso che si debba assolutamente istituire una vigilanza per 'stanare' i vandali e multarli. Non possiamo sentirci sempre abbandonati in mezzo alla sporcizia, e non mi sento di incolpare Sea-S, che ha dettato alcune semplici regole e che gli abitanti di zona stanno rispettando.

Chiedo a Sea-S e al Signor Sindaco di volersi interessare, con ogni mezzo, affinché si riesca ad avere una città pulita anche nei quartieri adiacenti al centro e dove i cittadini imparino ad essere rispettosi del bene comune.

Siamo stanchi di subire graffiti osceni sui muri e ogni genere di rifiuti provenienti da chi vuole denigrare Villapiana.

Tra via Cavour e via San Lorenzo ci sono insulti sui muri tra sampdoriani e genoani: scritte enormi in rosso, coperte da altre in nero, e così via. E' possibile continuare così? Di recente sono state ridipinte alcune facciate e sono già state oggetto di vandalismo.

Spero che si riesca a migliorare la situazione altrimenti i cittadini onesti e rispettoso penseranno davvero si trasferirsi altrove, fuori Savona. Ne ho già sentiti parecchi. Savona non è solo in centro città.

Grazie

Gabriella Musso