Savona e il degrado, una savonese emigrata: "Città trascurata dalle istituzioni. Basta scendere dal treno per rendersene conto"

Riceviamo e pubblichiamo questa mail da una lettrice.

"Ho appena letto la lettera della signora Paola (leggi QUI).

Io ho abbandonato Savona quasi 10 anni fa. Abitavo nel porto da quando ero nata, vi si viveva benissimo. Trasformato nella Darsena era diventato invivibile: schiamazzi notturni, sporcizia ovunque.

Seguo sempre le notizie e leggo che la situazione continua a peggiorare.

Ogni volta che ritorno i miei conoscenti mi raccontano di quanto la città sia trascurata dalle istituzioni ed io me ne rendo conto già scendendo dal treno.

Povera Savona, i portici, via Pia, sporchi, sempre più negozi chiusi... quante bugie nello spot per concorrere a Città della Cultura.

La crisi esiste, ovunque, è la volontà politica che è inesistente, ormai da decenni.

Me ne sono andata e non me ne pento, ahimè.

Stefania Giasino".