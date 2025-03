Agostino Delfino è il "Loanese d'Oro 2025": "Un premio che condivido con tutti i nostri soci"

Emozione e orgoglio hanno caratterizzato la cerimonia di consegna del “Loanese d’Oro 2025”, svoltasi venerdì 28 marzo nella Sala del Mosaico del Comune di Loano.

A ricevere il prestigioso riconoscimento dalle mani del presidente del Lions Club Loano Doria, Luana Isella, è stato il presidente dell'Associazione Vecchia Loano, Agostino Delfino. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Loano con la sua giunta, l’assessore regionale Paolo Ripamonti, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, alcuni soci del Club e i membri dell’Associazione.

Delfino, visibilmente commosso ma orgoglioso, ha ricevuto il meritato premio, ringraziando tutti coloro che, da oltre trent'anni, lavorano con dedizione e impegno per la città di Loano. Un pensiero speciale è stato rivolto ai suoi predecessori e ai soci che, purtroppo, non ci sono più.

“Sono felicissimo ed emozionato per questo premio, che condivido con tutti i miei soci per la dedizione, l'impegno e la resilienza che da tanti anni mettiamo al servizio della nostra città. Grazie a questo spirito siamo riusciti a superare difficoltà come il Covid, senza mai perdere la volontà di donare sorrisi. Ringrazio l'Amministrazione Comunale, gli sponsor e tutti i volontari che hanno reso possibile questo percorso. Ci impegneremo, in futuro, con ancora più forza e cuore per la nostra Loano”, ha dichiarato Delfino.

Anche il vicepresidente onorario, Carmine Attanasio, ha sottolineato il valore dell'Associazione: “La Vecchia Loano è un intreccio di amicizie, fratellanze, memorie ed entusiasmo. Un telefono senza fili che squilla anche quando non suona, un richiamo che ci fa ritrovare sempre e comunque. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo... Non ci siamo riusciti, ma forse lo abbiamo reso un po' più bello e divertente”.

Tra i presenti, anche Mario Baruchello, presidente della onlus “Basta Poco” di Albenga, che offre a bambini affetti da patologie oncologiche, nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche, weekend di svago e spensieratezza insieme alle loro famiglie. La onlus è gemellata con la “Vecchia Loano”, che collabora attivamente per rendere possibili queste iniziative.

A tal proposito, ogni anno l'Associazione organizza un incontro emozionante con i bambini ospitati, regalando loro una giornata di festa, giochi e una merenda speciale preparata dalle socie della “Vecchia Loano”.

Le quattro maschere ufficiali di Loano – U Beciancin, Capitan Fracassa, Puè Pepin e la Principessa Zenobia del Carretto Doria – hanno partecipato con entusiasmo all'evento, rappresentando il “CarnevaLoa”, la manifestazione più celebre organizzata dalla “Vecchia Loano”, che ha portato il nome della città in giro per l'Italia e il mondo.

Il premio “Loanese d'Oro”, istituito nel 2020 sotto la presidenza di Giacomo Piccinini, è un omaggio del Lions Club a chi si è particolarmente distinto nel proprio operare, portando lustro a Loano e diventando un punto di riferimento nel proprio ambito, con una concreta disponibilità ad aiutare gli altri.

Negli anni, il riconoscimento è stato assegnato al coach Lino Lardo, all’avvocato Stefano Carrara Sutour, all’imprenditrice Franca Roveraro Cappelluto, alla conduttrice Elena Ballerini e a Riccardo Ferrari.

L'Associazione “Vecchia Loano”, con lavoro, dedizione ed entusiasmo instancabile, ha contribuito all'organizzazione delle più importanti manifestazioni loanesi, portando con orgoglio il nome della città in Italia e all'estero.

Oltre al Carnevale, organizza la Festa delle “Basue”, il “Ritorno dei Doria”, la Festa della Torta Ligure, Miss Riviera delle Palme, “Tutti Artigiani”, “Sapori di Liguria”, la Festa dei Nonni, “Una ragazza per il Cinema di Regione Liguria” e molte altre manifestazioni, garantendo sempre un efficace servizio di sicurezza con uomini e donne presenti sul posto.