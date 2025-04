Savona, le suore Rossello celebrano la seconda apparizione mariana

Nei prossimi giorni, la congregazione delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia celebrerà la festa della seconda apparizione mariana, avvenuta l'8 aprile 1536, con una serie di incontri di preghiera, momenti di riflessione e riti religiosi.

Si comincerà domani, martedì 1° aprile, alle ore 18, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, con la messa e i vespri. I successivi appuntamenti si terranno presso la Casa Madre, in via Santa Maria Giuseppa Rossello 2, nel centro storico.

Mercoledì 2 aprile, alle 17:30, ci saranno il rosario e, alle 18, i vespri; animerà la preghiera il cappuccino padre Andrea Perzylo. Giovedì 3 aprile, dalle 10 alle 19, si terrà l'adorazione eucaristica. Venerdì 4 aprile, alle 17:30, è in programma il rosario e, alle 18, "Le sette Parole di Gesù sulla Croce - Preghiera e meditazione in canto"; animerà il coro guidato dal maestro Angelo Mulè. Sabato 5 aprile, alle 17:30, si reciterà il rosario e, alle 18, i vespri; animeranno la preghiera le Associate Laiche all'Apostolato della Misericordia.

Domenica 6 aprile, dalle 15, si terrà l'adorazione eucaristica e, alle 17, i vespri. Lunedì 7 aprile, alle 17:30, si reciterà il rosario e, alle 18, i vespri; animerà la preghiera il carmelitano padre Enrico Redaelli. Martedì 8 aprile, alle 17:30, sarà recitato il rosario e, alle 18, il vescovo di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino, presiederà la santa messa.

Ogni giorno, alle 9, nella cappella sarà celebrata la messa e, dalle 15 alle 17, sarà possibile visitare le stanze di Santa Rossello. Dal 30 marzo all'8 aprile, chiunque visiterà e si soffermerà a pregare nella cappella potrà ottenere l'indulgenza plenaria, secondo le condizioni e le norme stabilite dalla Chiesa cattolica.

"In questo anno giubilare è per noi una grande gioia rinnovare l'invito a festeggiare solennemente la seconda apparizione, dopo le celebrazioni del 2024 per il 75º anniversario della canonizzazione di Santa Maria Giuseppa Rossello" - dichiarano le Figlie di Nostra Signora di Misericordia. "La chiesa ospita l’effigie di Maria Madre di Misericordia, dono del Comune al nostro istituto religioso. Dall’alto del presbiterio, il Suo sguardo materno e le Sue braccia accoglienti attendono i fedeli che desiderano pregare ai Suoi piedi. Nell'occasione dell'apparizione, la Madonna ci ha lasciato in eredità un messaggio che ricordiamo, oggi più che mai, con gratitudine e speranza: 'Misericordia e non giustizia!'".

"Nella stessa chiesa si può venerare la preziosa reliquia del cuore della nostra fondatrice" - aggiungono le suore. "In questa felice ricorrenza, ci è caro ricordare anche il 150º anniversario della partenza per l’Argentina della prima spedizione missionaria delle 'suore della Misericordia', che con quel viaggio hanno dato inizio alla loro opera nel mondo".