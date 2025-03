Candidatura Savona Capitale della Cultura 2027, una festa in Piazza Sisto: "Comunque vada l'inizio di un nuovo viaggio"

"Comunque vada, è già una festa".

Questo il motto del Comune di Savona che mercoledì 12 marzo alle 15.00 scoprirà se la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 sarà premiata.

Vittoria o meno una festa è stata già organizzata lo stesso giorno alle 19.00 in Piazza Sisto IV.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli annuncerà quindi la città che si è aggiudicata il tanto ambito riconoscimento.

"Comunque vada, per Savona sarà l’inizio di un nuovo viaggio. La candidatura è stata un percorso straordinario, che ha unito una comunità e tracciato nuove rotte per la città - dicono dal Comune - Da qui parte una nuova fase, per portare avanti sogni, idee e progetti di un territorio che ha riscoperto la sua storia e il suo patrimonio per immaginare il proprio futuro. Ci vediamo in piazza per festeggiare insieme questo percorso".

Savona ha presentato il suo dossier mercoledì 26 febbraio, ricevendo l’apprezzamento della commissione esaminatrice.

Le città candidate sono: Alberobello (provincia di Bari, Puglia) “Pietramadre”; Aliano (provincia di Matera, Basilicata) “Terra dell’altrove”; Brindisi (Puglia) “Navigare il futuro”; Gallipoli (provincia di Lecce, Puglia) “La bella tra terra e mare”; La Spezia (Liguria) “Una cultura come il mare”; Pompei (provincia di Napoli, Campania) “Pompei Continuum”; Pordenone (Friuli Venezia Giulia) “Pordenone 2027. Città che sorprende”; Reggio Calabria (Calabria) “Cuore del Mediterraneo”; Sant’Andrea di Conza (provincia di Avellino, Campania) “Incontro tempo”; Savona (Liguria) “Nuove rotte per la cultura”.