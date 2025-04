Savona, nuova raccolta rifiuti, Santi: "C'è chi pensa all'azione legale per la disparità di trattamento"

I savonesi dei quartieri più periferici si sentono trattati diversamente rispetto a quelli del centro, che potranno gettare i rifiuti in qualsiasi momento tramite i cassonetti intelligenti. E ci sarebbe chi è pronto a percorrere la via legale.

Non si placa la contestazione nata sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti "misto", che prevede i cassonetti intelligenti in centro e il porta a porta nelle altre zone della città.

"Tanti cittadini mi hanno contattato – spiega il consigliere comunale di opposizione Piero Santi – per chiedere consiglio, e sta emergendo da parte di molti la linea di tentare le vie legali per la disparità di trattamento a cui si sentono esposti a causa del differente metodo di raccolta tra centro e periferie. Rimane poi la questione igienica e delle vie di fuga per chi avrà i cassonetti condominiali. I condomini senza spazio esterno dovranno tenerli negli androni dei loro palazzi".