Varazze, buca sull'asfalto in via Cavour: disposto il restringimento della carreggiata

Cede l'asfalto stradale in via Cavour all'incrocio con via Garibaldi a Varazze e il Comune decide di restringere la carreggiata.

Sul manto infatti si è creata una buca.

"Prestare attenzione. A causa di un cedimento del manto stradale viabilità modificata in Via Cavour, incrocio Via Garibaldi. È stato disposto un restringimento di carreggiata provvisorio in attesa delle opere di ripristino" spiega il sindaco Luigi Pierfederici.

"Domani aggiornamento sulle modalità di ripristino e sulle ulteriori, eventualmente necessarie, modifiche alla viabilità veicolare" conclude il primo cittadino varazzino.