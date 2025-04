A Varazze il convegno "La Chiesa, i Cattolici e la Resistenza - Giovanni Minzoni"

Il 25 aprile ricorre l’80º anniversario della Liberazione e la città di Varazze, in collaborazione con la locale sezione Anpi "Berto Ghigliotto", oltre alla consueta manifestazione istituzionale che si tiene nella giornata stessa, ha previsto una serie di iniziative coinvolgendo in particolar modo le scuole cittadine.

"La prima iniziativa – illustra la presidente dell’Anpi Varazze Francesca Agostini – è stata programmata e organizzata in collaborazione con il gruppo scout Varazze 1. Si tratta di un convegno che si terrà il prossimo 4 aprile alle ore 17:30, presso la sala parrocchiale Mons. Callandrone, dal titolo La Chiesa, i cattolici e la Resistenza - Giovanni Minzoni, con interventi del professor Andrea Bosio, autore del libro Giovanni Minzoni - Terra incognita, e di Massimo Bisca, presidente di Anpi Genova".

"A questo primo incontro – commenta il sindaco Luigi Pierfederici – seguiranno una serie di iniziative che coinvolgono, oltre alla cittadinanza tutta, gli alunni e gli studenti dell’Istituto comprensivo Nelson Mandela, come ormai da qualche anno, facendoli partecipare attivamente all’interno delle iniziative stesse, in modo che imparino, così da poter a loro volta tramandare il ricordo e i valori che la giornata del 25 aprile rappresenta per la nostra Italia".