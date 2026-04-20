Meteo: instabilità ad inizio settimana, poi ancora tempo stabile e caldo a seguire

Correnti nordoccidentali cicloniche portano fenomeni irregolari tra oggi e mercoledì con calo della temperatura, poi l'alta pressione riprenderà possesso del Mediterrano ed Europa centro-occidentale da giovedì, con bel tempo anche piuttosto caldo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 20 a mercoledì 22 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte principalmente di giorno, di notte sui versanti alpini e pedemontani sviluppo di rovesci o temporali, che in qualche caso si spingeranno verso le pianure specialmente mercoledì. Tuttavia la presenza di tali fenomeni è piuttosto imprevedibile, per cui potrebbero svilupparsi anche in altri periodi del giorno.

Temperature in graduale calo fino a scendere sotto le medie del periodo mercoledì. Le massime passeranno dai 22/25 °C di oggi ai 14/18 °C di mercoledì, mentre le minime subiranno un calo inferiore passando da 12/15 °C a 10/12 °C mercoledì mattina.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza oggi. Domani e mercoledì sulle pianure nelle ore serali e notturne saranno presenti moderati venti orientali, mentre settentrionali moderati su Liguria mercoledì mattina.

Da giovedì 23 aprile

Rinforzo della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, con rialzo netto delle temperature e caldo soprattutto venerdì con massime anche oltre i 25 °C, per un weekend che si preannuncia piacevole.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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