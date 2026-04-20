Sciopero autotrasporti, camion fermi fino al 25 aprile per il caro carburante

È iniziato oggi, lunedì 20 aprile, lo sciopero nazionale degli autotrasportatori, che proseguirà fino al 25 aprile e coinvolge il trasporto merci su gomma. La protesta, indetta da Trasportounito, nasce dal forte aumento del prezzo del carburante, considerato ormai insostenibile per molte imprese del settore.

Per tutta la durata dello sciopero, i camion resteranno fermi per 144 ore, con possibili pesanti ripercussioni sulla logistica nazionale. Si prevedono ritardi nelle consegne, difficoltà nella distribuzione dei prodotti freschi e deperibili e rallentamenti lungo le catene produttive. Non si escludono inoltre possibili aumenti dei prezzi al consumo.

Parallelamente allo sciopero sono previste assemblee e presidi in diverse città, organizzati da altre sigle del comparto, che denunciano una crisi strutturale legata al caro gasolio e alla mancanza di interventi da parte del governo.