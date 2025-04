Concerto di Pasqua del liceo "Giordano Bruno": musica e bellezza nella Cattedrale di Albenga

Gli alunni e i docenti del liceo "Giordano Bruno" – indirizzo musicale – sono pronti per il Concerto di Pasqua, in programma per domani, 9 aprile, alle ore 21:00, presso la maestosa Cattedrale di Albenga.

L’evento si inserisce nel calendario delle attività culturali e artistiche promosse dal liceo, con l’obiettivo di valorizzare i talenti degli studenti e offrire alla comunità momenti di condivisione attraverso l’arte e la musica. Protagonisti della serata saranno infatti gli studenti dell’indirizzo musicale, che proporranno un repertorio colto e raffinato, frutto di un intenso percorso di studio e preparazione condiviso con i docenti.

Il concerto, aperto al pubblico e ad ingresso libero, rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale di grande qualità all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio artistico e religioso del territorio. La magia della musica si fonderà con la bellezza architettonica della Cattedrale, creando un’atmosfera coinvolgente e spirituale, perfettamente in sintonia con il periodo pasquale.

Il Liceo Giordano Bruno rinnova così il proprio impegno nella promozione della cultura e della creatività giovanile, offrendo uno spazio in cui la formazione scolastica incontra la bellezza dell’arte, nel cuore della città.