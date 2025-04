Finale, nominato il nuovo CdA della Fondazione Tommaso Pertica

Sono state rinnovate con la nomina da parte del sindaco Berlangieri le cariche amministrative della Fondazione Tommaso Pertica, l'ente finalese che opera senza fini di lucro perseguendo invece scopi di utilità sociale per gli anziani finalesi che versano in condizioni economiche disagiate o cittadini portatori di handicap, mediante sussidi e/o assistenza domiciliare.

In base all'art. 7 dello statuto della fondazione sessa, il Cda che è appena andato a rinnovarsi è composto da cinque membri dei quali: tre membri (compreso il presidente), nominati dal sindaco del Comune di Finale Ligure tra persone aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale; il parroco pro tempore della parrocchia di San Giovanni Battista (o suo delegato); un discendente della famiglia del fu Cav. Tommaso Pertica, anch'egli designato dal primo cittadino finalese.

Nuovo presidente dell'ente è Gino Soraggi, mentre i consiglieri saranno la dottoressa Marianna Battaglieri e il dottor Carlo Botta, per quanto concerne i membri di nomina che hanno presentato la propria candidatura, insieme al parroco monsignor Giuseppe Militello e Tommaso Mamberto.

La Fondazione, che ha sede presso la casa comunale, trae origine dalla “Opera Pia Tommaso Pertica” fondata nel 1918 per volontà di Rachele Sanguineti, vedova del Cav. Tommaso Pertica, che lasciava all'ente comunale (in allora non ancora Finale Ligure bensì Finalmarina) un legato costituito da un immobile con l’obbligo di fondare l’Opera Pia per perseguire scopi di utilità sociale, con le risorse provenienti dal “patrimonio” per cittadini anziani, residenti nel Comune di Finale Ligure, che versano in condizioni economiche disagiate o per cittadini che siano “portatori di handicap”, mediante sussidi e/o assistenza domiciliare.

Il presidente Gino Soraggi, nel ringraziare il sindaco e i capigruppo consiliari, esprime nella sua nota “soddisfazione per la fiducia riconosciuta al CdA per il rinnovo del prossimo quadriennio. Proseguire in questo impegno - aggiunge - è motivo di orgoglio affinché siano rispettate le volontà della famiglia Pertica messe a disposizione della collettività Finalese”.

“In questi ultimi anni la Fondazione Tommaso Pertica ha visto incrementare il suo patrimonio grazie all’operato dei precedenti consigli di amministrazione ed alla precisa ed attenta gestione dell’Ingegnere Giovanni Ferrari che ha curato il ruolo di Presidente sino all’anno 2021” conclude il presidente Gino Soraggi.