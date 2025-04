Altare piange la ceramista Silvana Briano, ideatrice delle tazzine "Le Smodellate"

La comunità di Altare è in lutto per la scomparsa di Silvana Briano, conosciuta affettuosamente come "Silvi", venuta a mancare all’ospedale San Paolo di Savona all’età di 55 anni.

Molto conosciuta in paese per la sua attività di ceramista, gestiva un negozio nella piazza della chiesa, che nel tempo è diventato un punto di riferimento per chi cercava oggetti unici e realizzati con passione. Artista apprezzata e stimata, era cugina del sindaco Roberto Briano.

Oltre al suo impegno nell’artigianato, aveva partecipato attivamente alla vita sociale del paese, collaborando con le scuole e con la cooperativa "Il Faggio", portando ovunque il suo entusiasmo e il suo spirito di servizio.

Era una donna solare, generosa, piena di talento e umanità, capace di lasciare un segno profondo in chiunque avesse avuto il privilegio di conoscerla.

Nel 2020 aveva ideato la linea di tazzine “Le Smodellate”, che è rapidamente diventata un simbolo del suo stile inconfondibile e molto ricercata. Da un’esigenza pratica era nata una forma nuova, originale e creativa, che ha poi dato vita anche a piatti, vasi e altri oggetti ispirati allo stesso concetto. La sua produzione si basava su una tecnica tradizionale, reinterpretata con sensibilità e gusto.

Il rosario sarà recitato oggi, alle ore 18:30, presso la camera ardente dell’ospedale San Paolo. L’ultimo saluto si terrà sabato 12 aprile, alle ore 15:30, con la benedizione della salma sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio, ad Altare.