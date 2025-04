Gara di caccia a scopo benefico, raccolti 2000 euro per l'Istituto Oncologico Europeo di Milano (FOTO)

200 euro raccolti per l'Istituto Oncologico Europeo di Milano.

Come l'anno scorso il 5-6 aprile scorso alcuni cacciatori si sono radunati nell'azienda Agrituristica Venatoria 'Monteacuto' a Miogliola capitanati dal giovane di Stella Cristian Canepa per svolgere una prova S. Uberto su selvaggina liberata all'insegna della solidarietà con l'intero ricavato devoluto all'IEO.

"Lo scopo è quello di stare tutti insieme, ma soprattutto l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano IEO per beneficenza - spiega Canepa - I cacciatori ed i parenti e amici dei cacciatori hanno un cuore grande infatti sono riusciti a raccogliere circa 2mila euro da donare".

"Mi sento in dovere, avendo avuto nel 2024 un problema di salute, fortunatamente risolto, di fare qualcosa per il prossimo, per la ricerca. Ci tengo a ringraziare chi per motivi diversi c'è stato, in primis la mia compagna Martina, la mia famiglia, il gruppo De Maria e tutti gli sponsor e amici cacciatori" conclude.

Tra gli sponsor Samantha Luciano, i commercianti di Pareto, la macelleria Oberto Giovanni, pescheria Blue Marlin Fish, Abbigliamento Mingo, Gioielleria Bruno, Elettrodomestici Ares, Ferramenta Milanesi, Armeria Sotto i Portici Varazze, Armeria Tessitore Savona, Federcaccia Alessandria.